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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Görevden ayrılacak mı? Elon Musk'tan Tesla açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Görevden ayrılacak mı? Elon Musk'tan Tesla açıklaması

        Elon Musk, önümüzdeki 5 yıl boyunca Tesla'nın CEO'su olarak görev yapmaya devam edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 08:18 Güncelleme: 21.05.2025 - 08:18
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        Elon Musk'tan Tesla açıklaması
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        Elon Musk, Salı günü Doha'da düzenlenen Bloomberg Katar Ekonomi Forumu'nda katıldığı bir röportajda, önümüzdeki beş yıl boyunca Tesla'nın CEO'su olmaya kararlı olup olmadığı sorusuna "evet" yanıtını verdi.

        SpaceX dahil diğer şirketleri de yöneten Musk, bu yıl önemli miktarda zamanı Beyaz Saray'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) için çalışarak geçirdi ve bu da yatırımcıları Tesla'ya yeterince zaman ayırmadığı konusunda endişelendirdi. Tesla satışları bu yılın ilk 3 ayında yüzde 13 düştü ve bu tarihindeki en büyük teslimat düşüşü oldu.

        Musk, forumda Tesla'daki hisseleri de dahil olmak üzere aşırı büyük maaşlarının para için değil, kendisine şirket oylarında kontrol sağlamak için olduğunu söyledi. Musk, tazminat planının parasal değerinden dolayı değil, aktivist bir yatırımcı tarafından şirketten atılma ihtimalini ortadan kaldırmak istediği için gerekli olduğunu vurguladı.

        Musk'ın Tesla'ya olan bağlılığını yeniden açıklaması; Wall Street Journal'ın yaptığı Tesla'nın yeni bir CEO bulmak için çalışmaya başladığını bildirmesinden birkaç hafta sonra geldi. Musk, daha önce yaptığı paylaşımda bu haberi yalanlamıştı.

        Nisan ayında Musk, yatırımcılara bu ay DOGE'yi yönetme rolünden çekileceğini ve böylece otomobil şirketini yönetmek için daha fazla zaman ayıracağını söyledi. Tesla'nın ( TSLA ) hisse fiyatı bu yıl yüzde 45'e kadar düşse de toparlandı. Şirketin hisseleri Salı günkü işlemlerde yüzde 1 arttı.

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