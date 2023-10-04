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        Haberler Gündem Güncel Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar

        Dere yakınındaki arazide 40 gelinlik bulundu!

        Sivas'ta şaşkınlığa neden olan bir görüntü ortaya çıktı. Kentte bir dere yakınına daha önceden kullanılmış 40 adet gelinlik atıldı. Kim tarafından atıldığı belli olmayan gelinliklerin rüzgar nedeniyle etrafa saçıldığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:22
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          Sivas'ta Tavra Deresi mevkisi, daha önceden kullanılıp atılmış 40 gelinlikle doldu.

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          DHA'nın haberine göre bölgede yürüyüş yaparken durumu gören Volkan Eren, "Tavra Deresi, gelinlik deresine dönüşmüş. Şaşkınlık içerisindeyim" dedi.

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          Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve şehrin su ihtiyacının bir kısmının karşılandığı Tavra Deresi mevkisi, kullanılmış gelinliklerle doldu.

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          Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yolu yanındaki araziye kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen 40 gelinliğin, rüzgar nedeniyle de etrafa saçılmış durumda olduğu görüldü.

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          Bölgede doğa yürüyüşü yaparken gelinliklere rastladığını söyleyen Volkan Eren, "Arkadaşlarımızla burada patikada yürüyüş yapıyorduk. Geçen haftalarda buradaydık ama böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Bugün de burayı görünce bayağı dikkatimizi çekti. Bütün gelinlikler özellikle buraya atılmış. Tavra Deresi, gelinlik deresine dönüşmüş resmen. Çok şaşırdık. Burası bir de çukur bir yer. Buraya girilmediği zaman çok da görülecek bir yer de değil. Sebebi ve kimin attığı da belli değil. Şaşkınlık içerisindeyim" dedi.

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