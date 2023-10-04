Bölgede doğa yürüyüşü yaparken gelinliklere rastladığını söyleyen Volkan Eren, "Arkadaşlarımızla burada patikada yürüyüş yapıyorduk. Geçen haftalarda buradaydık ama böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Bugün de burayı görünce bayağı dikkatimizi çekti. Bütün gelinlikler özellikle buraya atılmış. Tavra Deresi, gelinlik deresine dönüşmüş resmen. Çok şaşırdık. Burası bir de çukur bir yer. Buraya girilmediği zaman çok da görülecek bir yer de değil. Sebebi ve kimin attığı da belli değil. Şaşkınlık içerisindeyim" dedi.