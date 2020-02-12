İlkokul öğretmeni Joleen, kızı ile ilişkisini "Çok yakınız. Birlikte birçok şey yapıyoruz, seyahat ediyoruz, alışveriş yapıyoruz, çalışıyoruz. Ve bazen de sadece kanepede uzanıp konuşuyoruz" cümleleriyle anlatıyor.