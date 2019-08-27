27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Siber dolandırıcıların yeni hedefi Google’ın Takvim uygulaması oldu. Ortaya çıkarılan bu yeni dolandırıcılık yönteminde, kullanıcılar Google’ın Takvim uygulaması aracılığıyla oltaya düşürülüyor.
Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky Labs tarafından tespit edilen bu yöntemde dolandırıcılar, herhangi birinin etkinlik davetini başka bir kullanıcının takvimine yerleştirmesini sağlayan bir Google Takvim (Google Calender) ayarından yararlanıyor. Bu açık aracılığıya kullanıcının Google takviminde bir etkinlik açılıyor.
Etkinliğin açıklama bölümüyle, kullanıcılar ankete katılmaya ve karşılığında para ödülü almaya davet ediliyor. Açıklama, kullanıcıların kişisel ve finansal bilgiler girmelerini isteyen bir bağlantı içeriyor.
Google Takvim’e yerleştirilen ilgili bağlantıya tıklayanların hassas bilgileri de kötü amaçlı siber saldırganların önüne serilmiş oluyor.
Bu tuzağın, hem Android ve iOS hem de web kullanıcılarını Google Takvim uygulamasıyla hedef aldığının altını çizen uzmanlar, kullanıcıları bilmedikleri bir kaynaktan gelen etkinlik davetleri konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
‘GİZLİLİK AYARLARINIZI HEMEN DEĞİŞTİRİN’
Uzmanlar, kullanıcıların kimlik avı hırsızlığına odaklanan bu dolandırıcılık yöntemine karşı Google Takvim uygulamasında hem güncel hem de ileri tarihli etkinliklerini gözden geçirmeleri ve şüpheli etkinlik davetlerindeki linkleri tıklamadan, bu davetleri hemen silmeleri gerektiğini ifade ediyor.
Bu tuzağa düşmemek için en etkin yol ise Google Takvim’in gizlilik ayarlarının değiştirilmesinden geçiyor.
Bu işlemi yapmak için Google Takvim’in ayarlarını bir masaüstü tarayıcıda açıp, Etkinlik Ayarları> Davetiyeleri Otomatik Olarak Ekle seçeneğine gidin ve" Hayır, yalnızca yanıtladığım davetiyeleri göster "seçeneğini seçin. Ayrıca, “Görünüm Seçenekleri” altında, 'Reddedilen olayları göster' seçeneğinin işaretli olmadığından emin olun.
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