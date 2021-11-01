'Sahne 2.0'ye 275 bin dolar

Pandemi dönemi, kültür sanat kurumlarının ve sahne emekçilerinin de teknolojik araçlarla çağı yakalamalarının, dijital yetenekler kazanmalarının ne kadar gerekli ve önemli olduğunu ortaya koydu. Google, pandemi döneminde sahne sanatları emekçilerinin izleyicilerine alternatif mecralar yoluyla da ulaşabilmelerine yardımcı olmak amacıyla yeni bir projeye destek sağlıyor. 275 bin dolarlık Google.org hibesiyle, Inogar ve Tiyatro Kooperatifi yürütücülüğünde hayata geçirilen 'Sahne 2.0' projesi, kamuoyuna duyuruldu
HABERTURK.COM
15 yıldır Türkiye'de kurumların ve bireylerin güvenle dijitalleşmesine destek veren Google, sağladığı ürün ve servislerin yanında gerçekleştirdiği çalışmalarla da katkı sağlamaya devam ediyor. "Dijitalleşme yolculuğunda Türkiye'nin yanında olmak" olarak benimsediği görevi pek çok alana taşıyan Google, şimdi de kültür sanat ekosistemine katkı sağlayacak yeni bir projeye imza atıyor. Pandemiyle birlikte zor günlerden geçen kültür ve sanat kurumları ve sahne emekçilerine dijital yetenekler kazandırarak onları desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Sahne 2.0' projesi DasDas'ta gerçekleşen lansmanla tanıtıldı.
Google.org hibesi, Inogar ve Tiyatro Kooperatifi ortaklığıyla hayata geçirilen 'Sahne 2.0', sahne sanatlarında çalışan bireylerin dijital becerilerle donatılmasını sağlamayı amaçlıyor. Projeyle birlikte yüzde 60'ı kadın olmak üzere 8 binden fazla sahne emekçisine ulaşılacak. Sahne emekçileri, proje kapsamında çevrimiçi ve yüz yüze kapasite geliştirme eğitimleri, mentorluk desteği, iş geliştirme ve networking etkinlikleri, webinarlar, dijital deneyim stüdyosu kullanımı, prodüksiyon süreçlerinde teknik destek gibi imkânlardan yararlanabilecek. 'Sahne 2.0 Dijital Kültür Güçlendirme Programı'na paralel olarak kültür sanat ekosistemini güçlendirmek misyonu ile açılacak olan 'Sahne 2.0', Youtube kanalında da kültür ve sanatla güncel yaşam üzerine içerikler paylaşılacak ve Dijital Kültür Güçlendirme Programı kapsamında geliştirilen yeni prodüksiyonlar yayınlanacak.
'Sahne 2.0' lansmanında konuşan Google Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Sırma Süren, "Google olarak 15 yıldır "Dijitalleşme yolculuğunda Türkiye'nin yanında olmak" hedefimizle ülkemizin dijitalleşmesine ve bireylerin dijital yetenekler kazanmasına yönelik birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bireylerin ve birçok farklı kurumun ihtiyaçlarına yönelik teknolojik araçlar ve çözümler geliştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl herkesi olumsuz yönde etkileyen Covid-19 pandemi koşullarından en çok etkilenen gruplardan biri de kültür-sanat çalışanları oldu. Özellikle sahnelerin kapanmak durumunda kaldığı günlerde sanatını icra edemeyen pek çok sanatçı zor günler geçirdi. Bu süreç kültür sanat ekosisteminin de dijital yetenekler kazanmasının önemini ortaya koydu. Bu gerçekten hareketle sahne sanatlarının dijital dünyaya adapte olabilmesine yardımcı olmak amacıyla İnogar ve Tiyatro Kooperatifi ortaklığında hayata geçecek Sahne 2.0' programına sağladığımız 275 bin dolarlık Google.org hibesiyle yaratıcı endüstrilerde çalışan bireylerin dijital kapasitesinin artırılmasına ve dijital performanslarını geliştirmelerine destek olarak izleyicilerine alternatif mecralar kanalıyla da ulaşabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeşim Özsoy, "Kritik bir dönemde tiyatrolarımızın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan 'Sahne 2.0', gelecekte de dijital ve tiyatro arasındaki açığı ve gereksinimleri kapatan önemli bir proje olacak. Tiyatro Kooperatifi olarak böyle bir alanın açılmasında aktif rol alarak sahne emekçilerini destekliyoruz" diye konuştu.
Inogar Kooperatifi Kurucu Ortağı, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mert Fırat da şunları söyledi: "Inogar Kooperatifi olarak Tiyatro Kooperatifi iş birliği ve Google Desteği ile yürüttüğümüz 'Sahne 2.0' projemiz, temel olarak ulusal ve uluslararası alanda kültür-sanat ekosisteminin dijitalleşmesini hedefliyor. Proje sonucunda özellikle COVID-19 krizinden en çok etkilenen kültür-sanat ekosisteminin sürece uyum sağlayabilmesi için bu sektör sektördeki bireyleri, çevrimiçi çalışabilmelerine yönelik dijital becerilerle donatmayı ve COVID-19 krizi boyunca işlerini ve gelir istikrarını sürdürmelerini artırmayı amaçlıyoruz."
'Sahne 2.0' Projesi' Ortaya Nasıl Çıktı? Yapılan araştırmalar COVID-19 salgınından etkilenen sektörlerin başında kültür sanat sektörünün geldiğini ortaya koyuyor. Sahneye çıkamayan, sanatını icra edemeyen pek çok sektör çalışanı zor günlerden geçti. Dijital kanallarda performans sergilemeye çalışan sektör çalışanları ise, teknik yetersizlik ve bilgi yetersizliği gibi konularla mücadele etmek durumunda kaldı. İTÜ Sosyal İnovasyon Merkezi tarafından COVID-19 salgını nedeniyle kültür-sanat ekosisteminin karşılaştığı sosyo-ekonomik zorlukları belirlemek için gerçekleştirilen analiz ve araştırma da bu alandaki ihtiyaç ve beklentileri ortaya koydu. İhtiyaç analizi, pandemiyi fırsata çevirmenin de mümkün olduğunu gösterdi. Araştırmanın sonuçları pandemi öncesi estetik ve sanatsal kaygılarla dijital mecra çözümlerinden uzak duran sektör çalışanlarının pandemiyle birlikte hızlı dijitalleşmesinin ve yeni bakış açıları kazanmasının önemli bir fırsat yarattığını gösteriyor. Araştırmaya göre izleyici bakış açısı da dönüşüme uğramış durumda. Pandemiyle birlikte performans sanatlarına yönelik içerikler eskisinden çok daha fazla tüketilmeye başlandı. Bu konuda yapılan araştırmalar da bu durumu destekler nitelikte. YouTube Culture&Trends Raporu'na göre son 12 ayda Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 92'si canlı yayınlanan bir etkinliği çevrimiçi olarak izlediğini belirtirken, rapora dahil olan ülkelerdeki kullanıcıların yüzde 64'ü de ayda en az bir kez gerçek dünyada asla katılamayacakları bir etkinliği online izlediğini söylüyor.
Bütün bu verilerden yola çıkarak Google.org desteğiyle, Inogar ve Tiyatro Kooperatifi ortaklığında hayata geçen Sahne 2.0 Projesi sahne emekçilerine dijital dünyanın kapısını aralamayı hedefliyor. İhtiyaç analizinde ortaya çıkan beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan eğitim programı kapsamında Sahne2sifir.com üzerinden sektörde çalışan 8830 kişiye alanında uzman eğitmenler tarafından 5 modülden oluşan çevrim içi eğitimler verilecek. DasDas içerisinde kurulan stüdyoda da mentörlük programları, iş geliştirme etkinlikleri ve proje yönetimi eğitimleri gerçekleştirilecek. Dijital Deneyim Merkezi olarak tanımlanacak DasDas'ta kurulan stüdyo, ortak bir çekim merkezi olarak hizmet verecek. Stüdyo, kamera, lens, mikser, arka plan, ışık ve düzenleme yazılımı ile donatılmış profesyonel bir mekan olacak. Çalışmalarını dijitalleştirmek ve paylaşmak isteyen kişi ve gruplar stüdyodan ve dijital yayıncılık destek hizmetinden yararlanabilecek.
MODÜL 1 – SAHNE SANATLARINDA DİJİTAL KÜLTÜRE GİRİŞ
Eğitim Adı
Eğitmen
Sahne Sanatlarında Dijital Kültür 101
Erkan Saka
Sahne Sanatlarından Dijital Kültür Örnekleri
Ferdi Çetin
Sahne Sanatlarında Dijital Kültür Temel Araçları
Ayşe Ayter
MODÜL 2 – SAHNE SANATLARINDA DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ
Google, sahne emekçilerinin dijital yetenekler kazanacağı 'Sahne 2.0' programına 275 bin dolar hibe etti/google-sahne-emekcilerinin-dijital-yetenekler-kazanacagi-sahne-20-programina-275-bin-dolar-hibe-etti-3239571
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