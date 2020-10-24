Google Play Müzik, 22 Ekim 2020’den itibaren tüm dünyada kademeli olarak kapatılmaya başlandı. Uzun süredir bildiğimiz ve Google tarafından da sık sık hatırlatılan kapatılma süreci, böylelikle resmi olarak hayata geçmiş oldu.

GOOGLE PLAY MÜZİKKULLANILAMIYOR

Google Play Müzik’i, uygulamadan veya music.google.com web sitesinden açmaya çalıştığınızda Google Play Müzik’in artık kullanılamadığına dair küçük bir hatayla karşılaşacaksınız.

Google, kullanıcıların içeriklerine erişmesini de engelliyor ve verilerini YouTube Müzik’e aktarmalarını istiyor.