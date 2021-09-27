Arama motoru devi Google, 4 Eylül 1998 tarihinde kuruldu ancak doğum günlerini 27 Eylül'de kutlamaktadır. Bunun sebebi ise, Google'ın 27 Eylül 2005 tarihinde rekor index sayısına ulaşması. İşte Google'ın kendi yaş gününe özel tasarladığı doodle olan "Google Doğum Günü" hakkında detaylar...
GOOGLE 23. DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYOR
Önemli günler, olaylar ve kişiler için temasını değiştirerek 1 günlüğüne Doodle adını verdiği tasarımları kullanan Google, kendi yaş gününü de Doodle ile kutladı.
Google doğum günü çarkıfeleği, şu an itibaıyla google.com.tr adresinde görüntülenebiliyor.
GOOGLE NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?
Google, günümüzde internet üzerinde arama yapmak ve mail sistemi için kullanılsa da aslında çok daha farklı hizmetleri sunan bir arama motorudur.
4 Eylül 1998 tarihinde Kaliforniya'da Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan Google, "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmeyi" misyon olarak belirledi.
İnternet üzerinde insanların arama yapmasını ve yaptıkları aramalara göre sonuçları listelemesini sağlayan Google, aynı zamanda Haritalar, Mail, İş, Hangouts, Adwords, Trendler, Analyitcs, Webmaster Tools, Blogger ve daha birçok hizmeti bünyesinde sunmaktadır.
Tahminlere göre günümüzde Google'ın dünya çapında 24 petabayt verisi bulunmakta ve Google, bir milyondan fazla sunucuda çalışmakta.
Alexa, internette en çok ziyaret edilen web sitesi olarak ABD odaklı "google.com"'u listelemektedir, YouTube, Blogger, Orkut gibi Google'a ait diğer siteler ve çok sayıda uluslararası Google sitesi (google.co.in, google.co.uk vb.) ise en çok ziyaret edilen siteler arasında ilk yüz içinde yer almaktadır. Ek olarak şirket, BrandZ marka değeri veritabanı listesinde ikinci sırada yer almaktadır.
Buna karşın Google, gizlilik, telif hakkı ve sansür gibi konularda eleştiriler almaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!