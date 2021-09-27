Arama motoru devi Google, 4 Eylül 1998 tarihinde kuruldu ancak doğum günlerini 27 Eylül'de kutlamaktadır. Bunun sebebi ise, Google'ın 27 Eylül 2005 tarihinde rekor index sayısına ulaşması. İşte Google'ın kendi yaş gününe özel tasarladığı doodle olan "Google Doğum Günü" hakkında detaylar...

GOOGLE 23. DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYOR

Önemli günler, olaylar ve kişiler için temasını değiştirerek 1 günlüğüne Doodle adını verdiği tasarımları kullanan Google, kendi yaş gününü de Doodle ile kutladı.

Google doğum günü çarkıfeleği, şu an itibaıyla google.com.tr adresinde görüntülenebiliyor.

GOOGLE NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Google, günümüzde internet üzerinde arama yapmak ve mail sistemi için kullanılsa da aslında çok daha farklı hizmetleri sunan bir arama motorudur.

4 Eylül 1998 tarihinde Kaliforniya'da Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan Google, "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmeyi" misyon olarak belirledi.

İnternet üzerinde insanların arama yapmasını ve yaptıkları aramalara göre sonuçları listelemesini sağlayan Google, aynı zamanda Haritalar, Mail, İş, Hangouts, Adwords, Trendler, Analyitcs, Webmaster Tools, Blogger ve daha birçok hizmeti bünyesinde sunmaktadır.

Tahminlere göre günümüzde Google'ın dünya çapında 24 petabayt verisi bulunmakta ve Google, bir milyondan fazla sunucuda çalışmakta.

Alexa, internette en çok ziyaret edilen web sitesi olarak ABD odaklı "google.com"'u listelemektedir, YouTube, Blogger, Orkut gibi Google'a ait diğer siteler ve çok sayıda uluslararası Google sitesi (google.co.in, google.co.uk vb.) ise en çok ziyaret edilen siteler arasında ilk yüz içinde yer almaktadır. Ek olarak şirket, BrandZ marka değeri veritabanı listesinde ikinci sırada yer almaktadır.

Buna karşın Google, gizlilik, telif hakkı ve sansür gibi konularda eleştiriler almaktadır.