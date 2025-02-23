Google'dan Reklam Kurulu açıklaması

21 Şubat 2025 tarihinde Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden, "Reklamlara 30,2 Milyon TL Para Cezası" başlığıyla yapılan açıklamada,

"Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, 14 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 354 sayılı toplantısında karara bağladığı 205 adet dosyadan 183’ü mevzuata aykırı bulunmuş olup 1 adet dosya hakkında tedbiren durdurma kararı vermiştir. Mevzuata aykırı bulunan 183 dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte, toplamda 30,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca aykırı bulunan dosyalardan 37 adedinde tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için erişim engeli idari tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

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GOOGLE YAZILI BİR AÇIKLAMA İLE CEVAP VERDİ

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi,

T.C. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 21 Şubat 2025 tarihli kararına istinaden Google Türkiye’den kamuoyuna duyuru:

“T.C. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun son kararı, üçüncü taraf ticari web sitelerinde doğrulanmamış tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkindir. Söz konusu karara ait haberlerdeki, Google'a para cezası ve Google Yorumlara yasak uygulandığı hakkındaki bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Google Yorumlar, Reklam Kurulu’nun kararından etkilenmemiştir ve Türkiye'deki kullanıcılar sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilir.”