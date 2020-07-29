Büyük otellerin fotoğraflarını ve adını kullanarak sahte internet siteleri açan siber dolandırıcılar, uygun tatil arayışındaki vatandaşların kredi kartlarını boşaltıyor.
Kampanya ve indirimlerden faydalanmak için internet üzerinden tatil satın almak isteyen vatandaşları uyaran siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, sponsorlu reklamlarla sosyal medya ya da arama motorlarında karşılaşılan uygun fiyatlı otel seçeneklerine temkinli yaklaşılması uyarısında bulundu.
PARAVAN SİTELERLE KANDIRIYORLAR
Siber dolandırıcılar, bilinen büyük otellerin ve seyahat şirketlerinin orijinal internet sitelerinin birebir kopyası siteler açıp arama motorları ve sosyal medya reklamlarını da kullanarak vatandaşların kendilerine yönelmesini sağlıyor. Uygun tatil arayışındaki kullanıcılar, orijinal otellerin siteleri yerine, arama motoru sonuçlarının ilk sırasında gördükleri siber dolandırıcıların açtığı paravan sitelerden işlem yapıyorlar.
Yapılan işlemden sonra kredi kartından sitede belirtilen tutar çekiliyor ve ardından satın alma işlemi yapan kişiye orijinal otelin logosunun yer aldığı dosya da gönderiliyor. Kredi kartına ait tüm bilgileri ele geçiren dolandırıcılar hem kartları kopyalıyor hem de farklı harcamalar yaparak vatandaşların kredi kartını boşaltıyor. Durumu fark eden kullanıcılar rezervasyon iptali ve para iadesi için oteli aradıklarında ise herhangi bir rezervasyon kaydı yapılmadığı bilgisi veriliyor.
‘ÇOK CAZİP TEKLİFLERE TEMKİNLİ YAKLAŞIN’
Abartılı kampanya ve indirim tekliflerine itibar edilmemesi uyarısında bulunan Alev Akkoyunlu, “Eğer gördüğünüz bir indirim gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir” ifadesini kullandı.
Siber dolandırıcıların oldukça iyi bir şekilde rol oynayarak büyük otel isimlerinin ve logolarının kullanıldığı sahte SMS’ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile tatile çıkma planları yapan vatandaşları kandırabildiğini belirten Alev Akkoyunlu, “Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz” uyarısı yaptı.
Akkoyunlu, şunları söyledi:
“Yazım hataları, yanlış yazılmış e-posta adresleri ve alan adları ile şüpheli bağlantılar, dolandırıcıların kurbanı olmanızı engelleyebilir. Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, meşru olduğu anlamına gelmez. Otelin internet sitesinde yer alan numarayı mutlaka arayarak bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri, otelin web sitesine manuel bir şekilde girerek kontrol edin. Özellikle tatil paketi satan acenteleri tercih eden kullanıcıların gidilmesi planlanan tatil köyü ya da otel ile acentenin gerçekten bir iş birlikteliği olup olmadığını oteli arayarak sorgulamaları, bu gibi durumlarda bilinen acentelerden işlem yapmaları gerekiyor. Ayrıca bu tür dolandırıcılıklardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda, sizi kimlik avı dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın.” uyarılarında bulunuyor.
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