Son dakika gelişmesine göre dünyaca ünlü arama motoru Google'a saat 14.00'ten itibaren erişimde sorunlar yaşandı. Öte yandan Youtube ve Google'ın mail hizmeti olan Gmail'e erişimde kullanıcılar bir süre sorun yaşadı. Peki, Google çöktü mü? İşte, Google tarafından kamuoyuna yapılan açıklama...

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Google'ın Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

YouTube dahil olmak üzere bazı Google hizmetlerinde bazı aksaklıklar yaşandığının farkındayız. Google, bu aksaklıkları gidermek için çalışıyor.

Açıklamadan kısa süre sonra saat 14.40 sıralarında Gmail' erişim sorunu çözüldü.