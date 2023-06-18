Google bizi her şeyi bilen biri mi yapıyor?

Özellikle internette aktif olarak bilgi aramakla ilgili bir şey, bir bilgi yanılsaması yaratır.

Yeni bir makalede, Yale Üniversitesi'nden Matt Fisher, geçişken bellek olarak bilinen belirli bir düşünme türünü ele alıyor; bu, bizim yerimize bir şeyleri hatırlaması için diğer insanlara ve dünyanın diğer bölgelerine; kitaplara, nesnelere güvendiğimiz fikridir. Çalışmanız için ihtiyacınız olan bir şeyi önceki gece kapının yanına bıraktıysanız, o zaman geçişken bellek kullanıyorsunuz demektir.

Bu fenomenin bir kısmı, kişisel anılarımızda gerçekten bildiklerimizi, kolayca erişebildiğimiz, dünyada hazır bulunan veya derinlemesine anlamadan sadece aşina olduğumuz bilgilerle karıştırma eğilimidir. Bir arabanın nasıl çalıştığını anlıyormuşuz gibi hissedebiliriz, argüman devam ediyor, oysa aslında sadece onu çalıştırmaya aşinayız. Gaza basıyorum ve nasıl ilerlediğini gerçekten bilmediğimi fark etmeyi ihmal ederek ilerliyor.