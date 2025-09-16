Habertürk
        Yapay Zeka Google arama trendlerine göre "ders çalışmak için yapay zeka" aramaları yüzde 180 arttı - Teknoloji Haberleri

        Google arama trendlerine göre “ders çalışmak için yapay zeka” aramaları yüzde 180 arttı

        Google arama trendleri, Türkiye'de yeni eğitim yılı öncesi öğrencilerin ve ebeveynlerin hazırlıklarındaki ilgiyi ortaya koydu. Okula dönüş döneminde hem yapay zekâ ile ders çalışmaya yönelik aramalar hem de okul malzemelerine ilgi dikkat çekici biçimde arttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 12:06 Güncelleme: 16.09.2025 - 12:06
        "Ders çalışmak için yapay zeka" aramaları yüzde 180 arttı
        Türkiye’de yeni eğitim yılı öncesinde Google arama trendleri, öğrencilerin ve ebeveynlerin okula dönüş hazırlıklarına dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Hem yapay zeka ile ders çalışmaya yönelik aramalar hem de okul malzemeleri, arama trendlerinde rekor artışlar gösterdi.

        YAPAY ZEKA İLE DERS ÇALIŞMA POPÜLERLEŞİYOR

        Google verilerine göre, son 12 ayda “yapay zeka ile ders çalışmak” aramaları %170, “ders çalışmak için yapay zekâ” aramaları ise %180 artış gösterdi. “Yapay zeka ile öğrenme” sorguları da 2025 bahar-yaz döneminde %60 yükseldi. Öğrenciler, “ders çalışmak için en iyi yapay zekâ”, “ders çalışma planı için yapay zeka”, “not tutma yapay zekası” ve “ders çalışmak için sohbet robotu” gibi spesifik aramalarla yapay zekâyı ders planlamadan not almaya kadar farklı alanlarda kullanıyor. Ayrıca, “ders çalışmak için uygulamalar” aramaları %30 artarken, “ders çalışmak için siteler” de en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Bu veriler, öğrencilerin ders çalışma yöntemlerini çeşitlendirmek için teknolojiye yöneldiğini gösteriyor.

        OKUL MALZEMELERİ ARAMALARI ZİRVEDE

        Okula dönüş döneminde kırtasiye alışverişi de hız kazandı. Ağustos ayında “okul malzemeleri” aramaları, bir önceki aya göre %920 artış gösterdi. En çok aranan ürünler arasında okul üniforması (%420), okul çantası (%380), kalem kutusu (%190) ve pastel boya (%100) öne çıktı. Fosforlu kalem, beslenme çantası, kalemtıraş, post-it, silgi, kurşun kalem ve ders kitabı da popüler aramalar arasında yer aldı.

        GEMİNİ İLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME DENEYİMİ

        Google, yeni okul yılı için Gemini uygulamasına eklediği Öğrenme Rehberi özelliğiyle öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekliyor. LearnLM modeliyle geliştirilen bu özellik, görseller, videolar ve etkileşimli quizlerle kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Öğrenciler, adım adım açıklamalarla konuları daha iyi anlarken, öğretmenler de rehberlik süreçlerinde Gemini’den faydalanabiliyor.

