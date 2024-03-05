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        Haberler Yaşam Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl açılır? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

        Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl açılır? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

        Türkiye'de yaşanan sarsıntılar Google Android deprem uyarı sistemini gündeme getiriyor. Olası bir depremi saniyeler öncesinden haber veren Android deprem uyarı sistemi ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Uygulamayı indirenler konum üzerinden ayarları yapabiliyor. İlk kez kullanacak olanlar ise sistemin nasıl çalıştığını sorguluyor. Peki Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl açılır? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:40
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        • 1

          Google Android deprem uyarı sistemi yaşanan sarsıntılar sebebiyle vatandaşların gündeminde yer alıyor. Android telefonlar, sarsıntıyı algıladıklarında Google’ın sunucularına sinyaller gönderiyor. Çok sayıda sinyal geldiğinde, depremin merkez üssünü tespit ederek bölgeye yakın telefonlara uyarı alarmı gönderiyor. Peki Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl açılır? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

        • 2

          ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

          Deprem uyarı sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan tüm telefonlarında ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak uyarıları alabilmek için bildirimlerin telefondan açılması gerekiyor. Ayrıca bu uyarılar yalnızca Wi-Fi ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.

          UYGULAMAYI SADECE ANDROİD TELEFONLAR MI KULLANABİLİR?

          Deprem uyarı sistemi sadece Android cihazlarda kullanılabailir.

        • 3

          DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

          Android deprem uyarı sistemi, 3 milyardan fazla Android telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

          Deprem uyarı sistemi telefonun "konum" ayarları üzerinden yapılıyor. Android işletim sistemi bu uygulama ile her depremi algılayacağına dair bir taahhüt vermiyor. Telefonlar yakın çevrenizde meydana gelen 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde uyarı veriyor.

          Deprem uyarı sistemini açmak isteyen Android kullanıcıları telefonlarının Ayarlar uygulaması üzerinden Konum seçeneğine tıklayarak Gelişmiş Ayarlardan Deprem Uyarıları sistemine ulaşabilir. Bu servisi kullanmak isteyenler Deprem Uyarılarını açarak bildirimlerin telefonlarına gelmesini sağlayabilir.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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