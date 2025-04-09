Gönül Yazar'ın sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edildi. Sanatçı, söz konusu iddialar sonrasında açıklama yaptı.

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Gönül Yazar; "Bunu ortaya atanlar utanmıyorlar. Sağlığım gayet iyi" diyerek, söylentileri yalanlandı.

88 yaşındaki sanatçı ayrıca; "Bugün hakkımda ‘entübe edildi’ şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi sürekli yalan haber yaptığı için engellediğimden, benden hıncını bu şekilde alıyor. Böyle bir haber gerçek olsa ona gelene kadar, memleketin en büyük gazeteleri haber yapardı. O kim oluyor? Ayrıca bu adam, yaşıyorken rahmetli Cüneyt Arkın’ı ve Orhan Gencebay’ı dört defa ‘öldü’ diye haber yaptı. Ben şuan da hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum. Benim için endişelenip arayan soran herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.