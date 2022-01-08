Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki Gönül Dağı dizisi bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı