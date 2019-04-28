"SOSYAL MEDYADAKİ BU İKİYÜZLÜLÜK ÇOK ÜZÜCÜ"



Ünlü oyuncunun takipçilerinden biri Vuslateri'ye, "Karşılamada çalıştığım bir ödül töreninde listede isminizi hemen bulamadım diye beni azarlayıp elimden listeyi çekip alan da sizdiniz oysa ki.. 1 ay kadar belki oluyor... Sosyal medyadaki bu ikiyüzlülük gerçekten çok üzücü. Aslında bu kadar duyarlı ve sabırlı biri değilsiniz siz de" ifadelerini kullandı. Vuslateri'nin o takipçisine ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.