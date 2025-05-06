Gonca Vuslateri: İlkler başladı

2024'ün mart ayında bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile evlenen Gonca Vuslateri, kızı Asya'yı ise aynı yıl nisan ayında kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Gonca Vuslateri ve eşi Levent Yaşar

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Anneliğe dair tecrübelerini zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Vuslateri, katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu.

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"KIZIM 'ANNE' DEDİ"

Geçtiğimiz günlerde sette 38'inci yaş gününü kutlayan Gonca Vuslateri, "Güzel bir kutlama oldu. Kızım da 'Anne' dedi. Çok eğlenceliydi. Artık ilkler başladı. Kızımın hangi ilkini kaçıracağım diye strese giriyorum" ifadelerini kullandı.

Vuslateri ardından "Asya sürekli olmasa da sete geliyor. Bizim setimizde çok bebek var. Set çalışanlarımızın çocukları da geliyor ama evde olduğu zamanlarda, adım atmalarını babası görüyor. Ben sette olduğum için her anı yakalayamıyorum. Dans ediyor, hikâye kitapları var. Onlardan müzik çalınca kafa sallıyor. Şimdi çocuklar çok fena... Vallahi telefonu eline alınca ekran kaydırıyorlar" diye konuştu.

"BİR ŞEYİ YAPAMADIĞIM ZAMAN OTURUP AĞLIYORUM" Ayrıca anneliğin çok zor olduğunu ifade eden Gonca Vuslateri, "Oyunculukta bir şeyi beceremediğim zaman sabahlara kadar ağlamıyorum ama annelikte bir şey yapamadığım zaman 'Bir şey eksik mi oldu?' diye oturup ağlıyorum" dedi.