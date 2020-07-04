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Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir zamandır evinde izole olan oyuncu Gonca Vuslateri, normalleşmeye geçilmesi ile birlikte tatil sezonunu açan ünlü isimler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz gün havuz başında verdiği pozu yayınlayan oyuncu, karantina sürecinde fiziksel hareketlerin kısıtlanması ile birlikte kilo alıp, vermelere yönelik esprili bir göndermede bulundu.

Gonca Vuslateri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

2 kilo aldım diye kimse kendini bir şey zannetmesin. 6 kilo verip eriyince ödünüz patlıyor. Olay çıkarırım... Ne demiş ulu Seda Sayan: Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak.

Seni seviyorum yaz, defol git pandemi.