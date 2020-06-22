"EVDE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYORDUM"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Vuslateri, pandemi süreciyle ilgili şunları söyledi:

Arkadaşlar fotoğrafımı çektiniz ama gözlerim çok şiş değil mi? Çünkü artık çok bunaldım bu koronavirüsten. Evde hüngür hüngür ağlıyordum. Arkadaşım çok ısrar etti 'Gel, çıkalım evden. Psikolojin bozuldu' diye.