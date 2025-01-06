Gömülü dişlere dikkat! Ciddi sorunlara yol açabilir

Dr. Taha Aktaş, çene kemiğinde tamamen ya da kısmen kalan, genellikle azı dişlerinde, özellikle 20'lik dişlerde sıkça karşılaşılan gömülü dişlerin ağrı, şişlik ve iltihap gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirtti.

Bu durumun tedavi edilmemesi halinde diş kaybı, çene yapısında bozulma ve daha ciddi enfeksiyon riski oluşturabileceğini vurgulayan Aktaş, "Gömülü dişler, zamanla çevre dokularda hasara yol açarak daha karmaşık tedavi süreçlerini gerektirebilir" uyarısında bulundu.

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Aktaş, özellikle 20'lik dişlerin genellikle gömülü kaldığını, bu durumun daha fazla ağrıya ve çeşitli enfeksiyonlara yol açabileceğini dile getirerek, "Gömülü dişler genellikle panoramik röntgen gibi görüntüleme yöntemleriyle tespit ediliyor. Gömülü dişlerin erken dönemde fark edilmesi, ileride karşılaşılabilecek komplikasyonların önüne geçilmesini sağlar. Bu nedenle düzenli diş hekimi kontrolleri büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.