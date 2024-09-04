Gölpark girişleri artık ücretli

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Bilecik İl Genel Meclisi'nin ağustos ayı ilk birleşim toplantısında sunulan Pelitözü Gölpark'a girişlerin ücretlendirilmesine yönelik karar, meclis üyeleri tarafından ücretin belirlenmesi için ilgili komisyonlara sevk edilmişti.

İHA'nın haberine göre, Bilecik İl Genel Meclisi toplantısı eylül ayı birleşimi İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, daha önce komisyonlara sevk edilen Pelitözü Gölpark'a giriş ücreti tarifesi de belirlendi.

Buna göre, Gölpark'a giren motosiklet ve ATV'ler için 20 lira, otomobil, kamyon, kamyonet, pickup ve karavanlar için 50 lira alınacak. Minibüslerden 100, midibüslerden 200, otobüslerden 400 TL ücret alınacak.

Gölpark'a çadır kuranlar günlük 100 TL, aylık ise 2 bin TL ödeyecek. Karavancılar günlük Bilecik sınırları içerisinde ikamet eden 300 TL, ikamet etmeyenler 350 TL ödeyecek. Bilecik'te ikamet edenler aylık 4 bin 500 TL öderken, ikamet etmeyenler aylık 6 bin TL ödeyecek.