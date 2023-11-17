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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünü Jude Bellingham kazandı! - Futbol Haberleri

        Golden Boy ödülünü Jude Bellingham kazandı!

        Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham, Avrupa'da top koşturan en iyi 21 yaş altı oyuncuya verilen Altın Çocuk (Golden Boy) ödülünün sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 20:10 Güncelleme: 17.11.2023 - 20:11
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        Golden Boy ödülü Bellingham'ın!
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        Avrupa'da top koşturan 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen Altın Çocuk (Golden Boy) ödülünü İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen 20 yaşındaki İngiliz futbolcu Jude Bellingham kazandı.

        İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından verilen Altın Çocuk ödülünü kazanan İngiliz futbolcu, ödülünü İtalya'nın Torino kentinde 4 Aralık'ta düzenlenecek törenle alacak.

        Bellingham'ın takım arkadaşı 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler de 25 aday arasında yer alıyordu.

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        Avrupa'nın "En Genç Altın Çocuğu" ise İspanyol ekibi Barcelona forması giyen 16 yaşındaki Lamine Yamal seçildi.

        İngiliz ekibi Manchester City'nin 23 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland ise "Altın Oyuncu" ödülünü kazandı.

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