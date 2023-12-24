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        Haberler Yaşam Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu

        Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu

        Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Gölün kıyı kesimleri de hava sıcaklıklarının eksi dereceye düşmesiyle buz tuttu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:16 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:16
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        Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu
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        Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’ndan gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ölçülen Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan göl, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

        Bolu Belediyesi ekipleri “Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır” tabelasıyla ziyaretçileri uyardı.

        Kar yağışının etkisini kaybettiği tabiat parkında sis ve yağmur etkili oluyor.

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        #Gölcük Tabiat Parkı
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