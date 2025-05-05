Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gökyüzünde evlilik teklifi

        Gökyüzünde evlilik teklifi: Diz çökmemek için yaptın bunu değil mi

        Adana'da Metin Topal (23), sevgilisi Sebihe Nur Özerten'e (23) farklı uçaklarda uçuş yaparken telsizle evlilik teklifi yaptı. Teklifi kabul eden Özerten, "Diz çökmemek için yaptın bunu değil mi?" diyerek karşılık verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 19:52 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökyüzünde evlilik teklifi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kentte oto kiralama işiyle uğraşan Metin Topal, beden eğitimi öğretmeni sevgilisi Sebihe Nur Özerten'e sürpriz evlilik teklifi planı yaptı. Kentteki bir uçuş okuluyla anlaşan Topal, iki farklı uçak kiralayarak gökyüzünde gezinti yaptı.

        Metin Topal, havada sevgilisinin bulunduğu uçakla kol uçuşu yaparken telsizden anons geçerek "Aşkım yeryüzünde tanıştık. Böyle bir ilki yaşattığım için mutluyum. Umarım sen de mutlusundur. Geri kalan hayatımıza sonsuz bir aşk bulalım istiyorum. Benimle evlenir misin?" dedi.

        Şaşkınlık yaşayan Özerten, teklifi kabul ederek, "Diz çökmemek için yaptın bunu değil mi?" diyerek karşılık verdi. Gezinin ardından piste iniş yapan Metin Topal, Özerten'in önünde diz çökerek yeniden teklifte bulunup, yüzüğünü sundu. Genç çiftin, paylaştığı uçak kamerasına yansıyan görüntüler ilgi gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Habertürk Anasayfa