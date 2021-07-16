GÖKTÜRK-1 Uydu Sistemi projesi için imzalar atıldı

GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında imzalandı.
SSB'den yapılan açıklamaya göre, Başkanlıkta düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile SSB ve TUSAŞ yetkilileri katıldı.
Demir, burada yaptığı konuşmada, SSB'nin uzay ve uydu alanında yaptığı çalışmalara değinerek, savunma sanayi sektörünün, ülkenin Uzay Programı'nda, Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara en yüksek katkıyı sunacağını bildirdi.
Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla ROKETSAN Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Merkezi'ni açtıklarını, bu kurumun geliştirdiği Mikro Uydu Fırlatma Sistemi ile fırlatılan Sonda Roketi'nin uzay sınırını aştığını ve bu alanda bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Demir, "SSB bünyesinde kurulan DELTA-V şirketiyle ilk hedeflerimiz uzay sınırını hibrit yakıtlı roket motoruyla geçmektir. Bu çalışmalar uzaya gidecek roketler ve onu fırlatacak sistemleri yerli imkanlarla geliştirmeyi amaçladığımız projelerdir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatının da TUSAŞ'ın iştiraki GSATCOM şirketi tarafından Arjantin'e haberleşme uydusu teknolojileri ihracı olduğunu hatırlatan Demir, uydu çalışmalarında ülkedeki çoklu yapıyı bir araya getirecek, gözlem ve haberleşme uydularının Türkiye'deki adresi olacak bir uydu şirketi kurulması yönünde çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. Demir, "Projede çalışacak mühendis ve çalışanlarımızın Allah yardımcısı olsun ve şimdiden hayırlı olsun diyorum." değerlendirmesinde bulundu.
EKİPMAN VE YAZILIMDA YERLİLİK HEDEFİ
GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi ile GÖKTÜRK-1 Uydu Sistemi'nin görev ömrü tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek çözünürlüklü elektro-optik uydu görüntüsü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.
GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydusu, 2016'da yörüngesine yerleştirilen GÖKTÜRK-1 Uydusu'nun yerine geçecek ve Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılayacak.
Proje kapsamında bir uydu, bir sabit yer istasyonu ve bir taşınabilir yer istasyonuyla ilgili sistem/alt sistemler tedarik edilecek. Proje kapsamında birçok ekipman ve yazılımın yerli olarak geliştirilerek kullanılması hedefleniyor.
Proje kapsamında ayrıca Türkiye'nin uzay teknolojisinin sunduğu imkanlardan daha fazla faydalanması, bu alandaki mevcut imkan, kabiliyet, insan kaynağı, altyapı, yeteneklerin kullanılması ve elde edilen kazanımların sürekliliğinin sağlanması planlanıyor.
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