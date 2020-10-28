Denizli Pamukkale değil... Giresun Göksu!

Giresun'un Dereli ilçesinde "Göksu Travertenleri Projesi" ile oluşturulan göletler, turkuaz ve beyaz renkleriyle mini Pamukkale'yi andırıyor.
AA'nın haberine göre ilçenin Pınarlar köyünde İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) destekli projede, Göksu travertenlerinin kaynak değeri korunarak teras şeklinde büyüklü küçüklü göletler oluşturuldu.
Göletlerin arasında ise ziyaretçiler için yürüyüş yolları yapıldı. Mineralli suların aktığı alandaki yürüyüş yolları bir süre sonra beyaz rengi alırken, göller ise turkuaza büründü.
Göksu travertenleri, projenin tamamlanmasının ardından ziyarete açılacak.
Proje Koordinatörü ve İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erdem Kılavuz, mineralli suların yer aldığı bölgede oluşan travertenleri turizme kazandırmak amacıyla 2017'de proje başlattıklarını söyledi.
Özellikle travertenlerin bulunduğu bölgenin, mineral değerleri yüksek sulara sahip olduğuna dikkati çeken Kılavuz, projeyle bölgedeki turizm destinasyonunun zenginleştirilmesinin amaçlandığını belirtti.
Kılavuz, projede bölgedeki mineralli suları bir araya getirerek, doğal karstik yapıyı bozmadan göletler oluşturulduğunu ifade ederek, "Pamukkale travertenlerine benzer bir görüntü elde edilecek. Burada oluşturduğumuz göletler ve havuzlar var. Bunlar şu anda turkuaz rengini almaya başladı, suyun aktığı yerler de beyazlamaya başladı" dedi.
Göksu travertenlerine Mavigöl'ün çok yakın olduğuna işaret eden Kılavuz, "Mavigöl'e turkuaz rengi veren su ile buradaki su aynı. Aynı su kaynağından oluşan doğa harikaları" ifadelerini kullandı.
"BİR YIL İÇERİSİNDE TÜM ALANIN BEYAZLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Erdem Kılavuz, projenin uygulandığı ilk kısımda suyun akışıyla 2-3 ay içerisinde beyazlık ve turkuaz renk oluşumunun sağlandığını dile getirerek, projenin tamamlanmasıyla bir yıl içerisinde tüm alanın beyazlaşacağını düşündüklerini aktardı.
Projede göletler ve merdiven kısımlarının tamamlandığını kaydeden Kılavuz, "Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde Göksu travertenlerini izleyebileceği, yürüyebileceği yollar ve alanlar oluşturuyoruz. Bu kısımların tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi ve sosyal tesisler için çalışmalar başlayacak" diye konuştu.
Kılavuz, proje tamamlandığında travertenlerin sadece Giresun'un değil, Karadeniz Bölgesi'nin en çok ziyaretçi alan yerlerinden biri olacağını düşündüklerini ifade ederek, Mavigöl, Kuzalan Tabiat Parkı, Göksu travertenleri ve yaylaların bir bütün olarak yeni bir cazibe merkezi haline dönüşeceğini ifade etti.
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