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        Haberler Spor Basketbol Göksenin Köksal: Bu kupayı da kazanacağız! - Basketbol Haberleri

        Göksenin Köksal: Bu kupayı da kazanacağız!

        Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale çıkan Galatasaray'da takım kaptanı Göksenin Köksal, kupayla birlikte ülkeye dönmek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 22:08 Güncelleme: 09.05.2025 - 22:08
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        "Bu kupayı da kazanacağız!"
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        Sarı-kırmızılı basketbolculardan Göksenin Köksal ve Angel Delgado, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Göksenin Köksal, rakipleri La Laguna Tenerife'nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. Rakibimiz, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımlarından biri. Buraya da namağlup geldiler. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. 15 sayı geri düşmemize rağmen 20 sayıya kadar fark attık. Şimdi finaldeyiz. Tek hedefimiz şampiyonluk. Finalde kim gelirse gelsin, burada taraftarımızın önünde kupayı kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray'ın basketbolda 2016 yılından sonra bir kez daha Avrupa kupası kazanabileceğini dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, "En son 2016 yılında ULEB Avrupa Kupası şampiyonu olmuştuk. Özlenen günlere geri döndük. Ondan sonra da en büyük başarımız bu. İnşallah ULEB Avrupa Kupası'nı kazandığımız gibi bu kupayı da kazanacağız." şeklinde konuştu.

        DELGADO: ŞAMPİYON OLMAK İÇİN HAZIRIZ

        Angel Delgado, takım olarak harika bir maç çıkardıklarını belirterek, "Rakibimiz La Laguna Tenerife'ye ayrı bir parantez açmamız lazım. Gerçekten harika bir takım. Bütün sezon namağlup bir şekilde ilerlediler. Onları yendiğimiz için çok mutluyuz. Şimdi önümüzde bir maç daha var. Şampiyon olmak için hazırız." diye konuştu.

        Basketbol maçlarının sonuçlarının kestirilemeyeceğini belirten Dominikli pivot, "Sonuçta bu basketbol. Basketbolda ne olacağını bilemezsiniz. La Laguna Tenerife'nin harika bir takım olduğunu biliyoruz. Biz, asla pes etmeyen bir takımız. Bazı kişiler tarafından La Laguna Tenerife'nin favori gösterilmesini anlayabiliyorum. Eninde sonunda sahada nasıl oynadığımızı herkes gördü. Şimdi önümüzde kazanmamız gereken bir maç var." değerlendirmesinde bulundu.

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