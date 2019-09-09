Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; güçlü sesi ve müziği ile herkesi etkileyen Göksel, Akbatı’nın sekizinci yaşının kutlandığı Akbatı Festivali’nde sahne aldı. Türkçe popun sevilen ismi verdiği konserde geçmişten bugüne eskimeyen şarkılarını 5 binden fazla seyirciyle hep birlikte söyledi.

Yaz tatili dönüşü dopdolu bir hafta sonu sunan Akbatı Festivali’nde; gün boyu devam eden çocuk atölyeleri, söyleşiler, gösteriler, en sevilen sokak lezzetleriyle yediden yetmişe her misafir eğlenceli vakit geçirdi.

SEVENLERİNE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Festivalin ilk gününde sahnede Oylum Talu, Ece Vahapoğlu, Başak Sayan ve birçok ünlü isim keyifli söyleşileri ile yer alırken pop müziğin yıldız ismi Göksel konseri ile Akbatı misafirleri unutulmaz bir gün yaşadı.

Bu yıl çıkardığı single’ları “Bu Da Geçecek” ve “Hiç Yok”u seslendiren sevilen sanatçı, hit şarkıları “Sen Orda Yoksun”, “Bir Seni Konuşurum”, “Aşkın Yalanmış” gibi dünden bugüne eskimeyen şarkılarını Akbatı misafirleriyle birlikte seslendirdi. Göksel, nostaljik şarkılar ile de eşsiz bir gece yaşattı.

SAKATLIĞINA RAĞMEN SEYİRCİLERİ KIRAMADI

“Yazın son kırıntıları bu son akşamlar… Bu gecenin tadını birlikte çıkaralım” diyen Göksel, “Ayağımdaki ufak sakatlık nedeniyle bu gece dans edemeyebilirim, beni mazur görün” dese de seyircilerin coşkulu alkışlarını kıramayıp seyircilerle birlikte dans etmeyi ihmal etmedi. Türk pop müziğinin yıldız ismi, büyük alkışlarla çıktığı sahne performansını yine büyük alkışlarla tamamladı.