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        Haberler Magazin Göksel Kortay'a 60'ıncı yıl kutlaması - Magazin haberleri

        Göksel Kortay'a 60'ıncı yıl kutlaması

        Göksel Kortay'ın yönetmenliğini yaptığı 'İkinin İkisi' adlı oyunun galası gerçekleşti. Oyun sonrasında Kortay'ın tiyatro sahnesine adım atışının 60'ıncı yılı sürpriz bir kutlama yapıldı. Sürpriz karşısında usta tiyatrocu Kortay, gözyaşlarını tutamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:47
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        60 yılın gözyaşları
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        Usta tiyatrocu Göksel Kortay'ın yönetmenliğini, Çağlar İşgören’ in ise yardımcı yönetmenliğini yaptığı 'İkinin İkisi' adlı oyunun galası gerçekleşti.

        Gala gecesinde; Haldun Dormen, Sema Özcan Sarper, Mehmet Sarper, Suna Keskin, İzzet Günay, Bige Kırca, Terry Davis, Serpil Günseli, Salih Güney ve Oya Başak gibi ünlü isimler yer aldı.

        Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, sahnede Göksel Kortay’a unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Oyuncular selam verdikten sonra sahneye çıkan İşgören, Göksel Kortay’ın 60'ıncı sanat hayatının kutlamasını gerçekleştirdi.

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        "SAHNEYE ADIM ATIŞIMIN 60'INCI YILI"

        Sürpriz kutlama karşısında gözyaşlarını tutamayan Göksel Kortay; "Böyle bir şey beklemiyordum. Bugün benim sahneye adım atışımın 60'ıncı yılı. Ne mutlu bana ki, bu kutlamayı güzel İzmir halkıyla birlikte, 60 yıllık dostlarım ve bu güzel pırıl pırıl gençlerle kutluyorum" dedi.

        "BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"

        60 yıl boyunca tiyatro sanatında birçok prodüksiyonda birlikte yer aldığı duayen sanatçı Haldun Dormen, Suna Keskin, İzzet Günay ve Salih Güney başta olmak üzere tüm konuklar ayakta alkışladı. Göksel Kortay, gala gecesinde yaptığı konuşmada; "Mükemmel bir sürpriz oldu, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Oyunun ardından oyunun yönetmeni olarak sahneye çıkacağım diye bekliyordum. Sürprizi görünce çok heyecanlandım ve çok duygulandım. Böyle bir ekiple birlikte çalıştığımız için çok gururluyum. Sahne Tozu ekibiyle çalışmak çok büyük bir mutluluk; hepsi tiyatroya büyük bir aşkla tutkulu. Bu sahnede sayısız deneyim yaşadım ancak beni en çok heyecanlandıran an buydu sanırım. Tüm Sahne Tozu ekibimize ve Çağlar İşgören'e yaşamlarında başarıla diliyorum" dedi.

        Haldun Dormen ise "Göksel benim vazgeçilmezlerim arasında ilk sırada gelen dostumdur ve oyuncularımdan biriydi. Son zamanlarda oyunlarda bir araya gelemiyoruz ama dostluğumuz devam ediyor. Onun bu zamana kadar yaptığı her şeyi zevkle izliyorum. Bu birliktelikten dolayı çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.

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        #Göksel Kortay
        #İkinin İkisi

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