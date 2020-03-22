EVLİLİK İTİRAFI

Muhabirlerin, "Buket Hanım soy isminizi aldı. Evlendiniz mi?" sorusuna Töre, "Geçtiğimiz ay evlendik. Artık evli bir çiftiz. Her şey yolunda ve çok mutluyuz'' yanıtını vererek evlendiklerini ilk kez açıklamış oldu.