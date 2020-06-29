Bizim filmimiz normalde tamamlanmıştı ancak krema tadında, içimizde olan birkaç sahneyi çekme kararı aldık. Adana'daki çekim yaptığımız iç mekanın aynısını burada bir yer ayarlayarak çekeceğiz.

Tüm koronavirüs önlemlerini aldık. Saçlarım da normalde darmadağın gezerdim ancak filmin devamlılığı için kestirdim. Şu an ikinci dalga koronavirüs boyutu olmaz ise ekim ayı gibi vizyonda olacağız.