Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.
Arkadaş grubuyla vakit geçiren Özoğuz, pandemi dönemini fırsat bilerek, Athena üyeleriyle kampa girdiklerini söyledi.
Yeni albüm çalışmasını tamamlamak üzere olduklarını söyleyen şarkıcı, rol aldığı ve pandemi öncesi vizyona girmiş olması gereken 'Kendi Yolumda' adlı sinema filmine ek sahne çekme kararı aldıklarını açıkladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gökhan Özoğuz, şunları söyledi:
Bizim filmimiz normalde tamamlanmıştı ancak krema tadında, içimizde olan birkaç sahneyi çekme kararı aldık. Adana'daki çekim yaptığımız iç mekanın aynısını burada bir yer ayarlayarak çekeceğiz.
Tüm koronavirüs önlemlerini aldık. Saçlarım da normalde darmadağın gezerdim ancak filmin devamlılığı için kestirdim. Şu an ikinci dalga koronavirüs boyutu olmaz ise ekim ayı gibi vizyonda olacağız.
Muhabirlerin, "Koronavirüsten dolayı çoğu sinemaseverin salonlara gitmeyeceği konuşuluyor. Filminiz için gişe korkunuz var mı?" sorusuna Özoğuz, şu yanıtı verdi:
Vallahi normalde mart ayında vizyonda olacaktık. Yönetmenimiz ile de konuşuyoruz. Eğer sinemaya çıkmış olsaydık, bu süreçte mahvolmuştuk. Hayırlısı olsun.
Koronavirüs döneminde birçok sanatçının maddi durumlarının kötü yönde seyrettiği ve geçinemedikleri yönündeki açıklamalarıyla ilgili konuşan Özoğuz, şunları söyledi:
Bizim zorlanmamamızın imkanı yok tabii ki ancak böyle dile getirip, 'mağduriyet' gibi bir şeyler demiyoruz. Zannetmesinler ki bizlerin tuzu kuru, o yüzden ses çıkarmıyoruz. Ekiplerimizin durumlarının kötü olduğunu biliyorum ancak duruma adapte oluyoruz.
Sınavlar yapılıyor, toplu taşıma araçlarına halkımız biniyor ise maçlar neden seyircisiz oynanıyor? Bizim konserlerimizde insanlar kaynaşma durumunda olduğu için insanları tehlikeye sokmak istemiyoruz. Bu durumlar bitene kadar konser yapmayacağız galiba.
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