Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Athena' grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gün eşi Melis Ülken ile birlikte Etiler'de görüntülendi.

Eczaneden ilaç ve maske alan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.