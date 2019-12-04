İspanya'da bir televizyon programına katılan Can Yaman, kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına, "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" şeklinde çirkin bir yanıt verdi. Skandal sözler sonrasında oyuncuya tepki yağıyor.

Müzisyen Gökhan Özoğuz da Can Yaman'a tepki gösterdi.

Özoğuz sosyal medya hesabından, "Allahım bir yerden verip bir yerden alıyorsun yarabbim" dedi.