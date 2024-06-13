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        Haberler Spor Futbol İtalya Gökhan İnler, Udinese'nin sportif direktörü oldu - Futbol Haberleri

        Gökhan İnler, Udinese'nin sportif direktörü oldu

        İtalya Serie A takımlarından Udinese, eski oyuncusu Gökhan İnler'i sportif direktörlük görevine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:54
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        Udinese Gökhan İnler'i resmen açıkladı
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        İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, eski oyuncusu Gökhan İnler'i sportif direktörlük görevine getirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 2007-11 yılları arasında İtalyan ekibinde forma giyen Gökhan İnler'in sportif direktör, Gianluca Nani'nin de genel direktör olarak görev yapacağı kaydedildi.

        Açıklamada, "Bu atamalar, daha iddialı hedeflere ulaşmak amacıyla kulübü geliştirme ve yenileme yolunda atılmış önemli bir adım." denildi.

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