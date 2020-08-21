ATILAN DOLARLARA YANIT

Bazen babalar, çocuğuna kızabiliyor, aşırıya kaçabiliyor. Bu kadar sevdiğiniz insana dışarıda oluşturulan algı... Onlara ufacık bir sebep yetiyordu kırılmaları için... İnsanlar diyor ki 'Sana onca şey yaptılar, nasıl dönüyorsun?' Ben hata yapmadım. Hiçbir taraftardan bana kötü söz gelmedi. Böyle bir oyuncunun gidiyor olması, onların en ufak şeye inanmasına neden oldu. 'Nasıl gidiyor?'un cevabını aradılar. Onu sonra konuşuruz. Onları kırdıysam özür dilerim ama ben hata yapmadım. Beşiktaş'ta oynarken de en ufak bir saygısızlığım olmadı. Yeri geldi bu forma için kan döktüm. Döndüm ama hala oluşturulan o algıya inananlar da olabilir. Onlardan tek ricam, bu sene Fenerbahçe tarihi için çok önemli. Bana kızgın olanlar varsa, bu kızgınlıklarını rafa kaldırmalı. Bana veya Caner'e tepkileri varsa, rafa kaldırsınlar. Gün bittiğinde, kontratım bittiğinde bana karşı sert sözlerine devam ederler. Bu formayı giyince hepimiz savaşacağız. Kimseye bir şey vermeyelim, her şey bizim olsun.