"HER ŞEY OLUMLU GİDİYOR"
Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Kampta güzel bir havamız var, birçok yeni transfer var. Her şey olumlu gidiyor. Pozitif hava var. Yeni hoca, yeni oyuncularla, geçmiş dönem devam eden oyuncularla güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz.
"KOL KIRILDI, YEN İÇİNDE KALDI"
Fenerbahçe TV'ye açıklama yapmıştım. Ayrılmamla ilgili konuşaların şu an gündem olduğunu düşündük. Bu konular, daha sonra çok da derinlere girmeden konuşulabilir. Bugünkü pozitif havayı bozmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde belki bir programda ya da röportajda merak edilenleri konuşuruz. Yaşadığım birçok şey oldu ama hiçbir zaman Fenerbahçe aleyhine konuşmadım. O dönemde Fenerbahçe'nin internet sitesinde bir açıklama yapılmıştı ve 'Kol kırılır yen içinde kalır' denilmişti. Kol kırıldı ve yen içinde kalmalı.
"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"
Fenerbahçe TV'ye açıklama yaparken de çok heyecanlıydım. Yeniden doğmuş gibiyim, futbola yeniden başlamış gibiyim. Bu kulüp ve taraftar adına birçok şey yapmak için sabırsızlanıyorum. Belki de bunun için heyecanlanıyorum. Daha önce nasıl yaptıysam, yine aynısını yapacağım.
"EMRE BELÖZOĞLU GERÇEĞİ VAR"
Genç kardeşlerim yanlış anlamasın, 24 yaşında bir kardeşim sahada oynadığında yaş ortalaması küçükse, 4 puan vermiyorlar. Yaş ortalaması değil önemli olan performans. Emre Belözoğlu gerçeği var; 38 yaşında sahadaydı. Hala 'Devam edecek mi?' deniyor. Bekleyip göreceğiz.
"GEREKENİ BAŞKAN SÖYLEYECEKTİR"
Fenerbahçe'ye dönmemde Emre Belözoğlu faktörünün etkisi çok. 'Para için döndü' diyenler var. Benim hayatımda para hiç önemli olmadı. Zamanında nasıl ayrıldıysam, yine aynı şekilde döndüm. Kontratımda ne yazdığını şu an bilmiyorum. Gerekeni başkan Ali Koç söyleyecektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!