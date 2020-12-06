Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta uzun yıllar beraber top koşturan Gökhan Gönül ile Caner Erkin klasik haline gelen gollerden birini Denizlispor ağlarına yolladı.

Caner Erkin'in ön direğe ortaladığı topa kafayı vuran Gökhan Gönül, sarı-lacivertli ekibin 2. golünü kaydetti.

İkili, bir klasik haline gelen bu strateji ile son olarak Rizespor karşısında gol sevinci yaşamıştı.