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Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle el ele! Selin Ciğerci ile boşanmıştı - Magazin haberleri

Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle el ele!

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile boşanmasından 13 gün sonra yeni sevgilisi ile ilk kez el ele objektiflere yansıdı. Çıra, basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularını cevapsız bıraktı

15.09.2022 - 09:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili, daha sonra barışmıştı. 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenen çift, 2 Eylül'de yeniden yollarını ayırmıştı.

  • YENİ SEVGİLİSİ

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çıra, Ciğerci ile boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Gökhan Çıra, sevgilisi ile ilk kez önceki gece Bebek'te el ele görüntülendi.

  • Flaşların patlaması ile neye uğradıklarını şaşıran ikili, hızla mekana girdi. Çıra, basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularını cevapsız bırakmayı tercih etti.

    Çiftin yakın koruma ile dolaşmaları ise gözlerden kaçmadı.

  • İKİNCİ KEZ BOŞANDILAR

    Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci, boşandıklarını şu sözlerle duyurmuştu:

    Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için resmi işlemler gerçekleşmemişti, bugün sonuçlandı.

  • "İKİ KEZ DENEDİK, OLMADI"

    Ciğerci, ayrılık kararını, "Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek..." ifadeleriyle açıklamıştı.

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