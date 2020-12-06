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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kendisi gibi oyuncu olan Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan Gökhan Alkan, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Alkan'ın araçta yalnız olmasına rağmen maskesini takması dikkatlerden kaçmadı.

Bu hareketi ile örnek olan Gökhan Alkan, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İyi akşamlar" diyerek, gözlerden kayboldu.