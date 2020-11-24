Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerYaşamDünya'nın yakınından geçecek... Gökdelen büyüklüğünde! - Haberler

Gökdelen büyüklüğündeki asteroit Dünya´nın yakınından geçecek

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) 822 metre büyüklüğündeki potansiyel tehlike oluşturabilecek bir asteroitin 29 Kasım’da Dünya’nın yakınından geçeceğini açıkladı. Asteroitte bulunan minerallerin 17,4 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor

24.11.2020 - 13:00 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya'nın yakınından geçecek... Gökdelen büyüklüğünde! - Haberler
Dünya'ya doğru yaklaşıyor... Gökdelen büyüklüğünde!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / DHA

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı ( NASA) uzmanları bir asteroitin 29 Kasım’da Dünya’nın yakınından geçeceğini açıkladı.

NASA yetkilileri tarafından, asteroitin büyüklüğünün dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Khalifa ile eşdeğer olduğunu ifade edilirken asteroit, ‘Dünyaya Yakın Obje’ (NEO) olarak sınıflandırıldı.

Gökbilimciler, asteroitin karadan görülemeyeceğini ve gezegenimiz için riskli bir durum oluşturmadığını açıkladı. Asteroitte bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin 17.4 milyon ABD dolar değerinde olabileceği belirtildi.

NASA, otomatik takip sistemiyle genişliği 100 metreden fazla olan ve Dünya'ya 8.046.720 kilometre yakınlıktaki nesneleri izleyerek, gezegenimiz için tehlike oluşturabilecek cisimleri tespit ediyor.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen asteroit 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.

Gökbilimciler geçtiğimiz aylarda, 3 futbol sahası büyüklüğündeki Apophis ya da God of Chaos adlı göktaşının Yarkovsky etkisinden dolayı hızlandığını duyurmuştu. Endişe etmek için erken olsa da göktaşının 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığı artmıştı. Uzmanlar çarpışmanın gerçekleşmesi halinde göktaşının vereceği zararın, aynı anda patlayan 880 milyon tonluk bomba ile eşdeğer olabileceğinin altını çizmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Oraya nasıl geldiğini kimse bilmiyor!
Oraya nasıl geldiğini kimse bilmiyor!
Efsane isim onu mu taklit etti?
Efsane isim onu mu taklit etti?
Kızıyla Amerika'ya yerleşti... Son hali şaşırttı
Kızıyla Amerika'ya yerleşti... Son hali şaşırttı
Olay yorum! 'Memlekete faydalı bir ağaca...'
Olay yorum! 'Memlekete faydalı bir ağaca...'
ABD'den F-35'te nükleer bomba testi
ABD'den F-35'te nükleer bomba testi
İzmir'de trafik kazası: Polis memuru yaşamını yitirdi
İzmir'de trafik kazası: Polis memuru yaşamını yitirdi
Şehre inen tilkiye köfte ikramı
Şehre inen tilkiye köfte ikramı
Belediye başkanının evine silahlı saldırı
Belediye başkanının evine silahlı saldırı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X