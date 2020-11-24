Dünya'ya doğru yaklaşıyor... Gökdelen büyüklüğünde!

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Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı ( NASA) uzmanları bir asteroitin 29 Kasım’da Dünya’nın yakınından geçeceğini açıkladı.

NASA yetkilileri tarafından, asteroitin büyüklüğünün dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Khalifa ile eşdeğer olduğunu ifade edilirken asteroit, ‘Dünyaya Yakın Obje’ (NEO) olarak sınıflandırıldı.

Gökbilimciler, asteroitin karadan görülemeyeceğini ve gezegenimiz için riskli bir durum oluşturmadığını açıkladı. Asteroitte bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin 17.4 milyon ABD dolar değerinde olabileceği belirtildi.

NASA, otomatik takip sistemiyle genişliği 100 metreden fazla olan ve Dünya'ya 8.046.720 kilometre yakınlıktaki nesneleri izleyerek, gezegenimiz için tehlike oluşturabilecek cisimleri tespit ediyor.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen asteroit 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.

Gökbilimciler geçtiğimiz aylarda, 3 futbol sahası büyüklüğündeki Apophis ya da God of Chaos adlı göktaşının Yarkovsky etkisinden dolayı hızlandığını duyurmuştu. Endişe etmek için erken olsa da göktaşının 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığı artmıştı. Uzmanlar çarpışmanın gerçekleşmesi halinde göktaşının vereceği zararın, aynı anda patlayan 880 milyon tonluk bomba ile eşdeğer olabileceğinin altını çizmişti.