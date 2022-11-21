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Gökçeada’nın Karadeniz köyü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1973 yılında meydana gelen heyelanın ardından 61 ailenin bireyleri, Gökçeada'ya göç etti. Gökçeada’nın Karadenizli sakinleri birçok işi imece usulüyle yapıyor

Giriş: 21.11.2022 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Trabzon'un Çaykara ilçesinin Şahinkaya Mahallesi'nde 1973 yılında meydana gelen heyelanın ardından Gökçeada'ya göç eden 61 ailenin bireyleri, yaklaşık 50 yıldır zeytin toplamadan mısır öğütmeye kadar birçok işi imece usulüyle yapıyor. AA'nın haberine göre memleketlerinden 1400 kilometre ötede, mahalleleriyle aynı adı taşıyan köye yerleştirilen Karadenizliler, devletin kendilerine sağladığı imkanlarla tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı.

  • Göçün ilk yıllarında gurbet zorluğu yaşayan köylüler, yaklaşık yarım asırdır memleket bildikleri Türkiye'nin en büyük adasında, Gökçeada Dereköy Şahinkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurup, açtıkları zeytinyağı fabrikasıyla ekonomiye katkı sağlıyor. Adaya yarım asır önce geldiklerinde kurdukları taş değirmeni yeniden aktif hale getiren köy sakinleri, memleketlerinin vazgeçilmez ürünü mısır ununu imece usulü üretiyor. Şahinkaya köyü sakinleri, geleneklerinden ödün vermeden hayatlarını sürdürürken, kooperatif ise düzenlediği mısır gününde ada halkının mısırlarını ücretsiz öğütüyor.

  • "KÖY SAKİNLERİ OLARAK DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

    Gökçeada Dereköy Şahinkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Azmi Nafi Uygun, köylerinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Karadeniz'deki geleneklerini Gökçeada'ya taşıdıklarını anlatan Uygun, "Yetiştirdiğimiz zeytinleri köy halkı olarak birlikte topluyoruz. Mısırlarımızı birlikte öğütüp, mısır unu yapıyoruz. Köy sakinleri olarak dayanışma içindeyiz. Çoğu işlerimizi imece usulüyle yapıyoruz" diye konuştu. 

  • Uygun, kooperatif olarak mısır günü etkinliği düzenlediklerini belirterek, sadece köyleri için tüm Gökçeada'ya ücretsiz öğütme hizmeti verdiklerini vurguladı. Mısır ununu Karadenizlilerin yoğun tükettiğini ifade eden Uygun, şöyle konuştu:

  • "Bu unla Karadeniz'e özel tükettiğimiz yemeklerimizi yapıyoruz. Kuymak ve mıhlamada özellikle çok kullanıyoruz. Çorba yapımında hanımlarımız oldukça fazla kullanıyor. Tabii en önemlisi mısır ekmeği yaparken kullanıyoruz. Mısır unu ve mısır ekmeğimiz bizim vazgeçemeyeceğimiz milli yemeğimiz. Mısır öğütme günü ilgi gördü. Ücretsiz düzenlediğimiz bu hizmet de bir imece usulü yardımlaşma şeklinde oldu.

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