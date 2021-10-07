Gökçeada'nın eşsiz koyunda imar tartışması!

Gökçeada'nın en çok korunması gereken Yıldızkoy bölgesinin yapılaşmaya açılması tartışmalara neden oldu. Öyle ki, Akdeniz foku, İspermeçet Balinası gibi koruma altındaki pek çok tür, Gökçeada Sualtı Milli Parkı'nda üreme ve yumurtlama dönemlerini geçiriyor. Yıldızkoy'unun yapılaşmaya açılması halinde ise başta bu türler olmak üzere pek çok canlının ve doğanın zarar göreceği ifade ediliyor.
Düzenleme ile ilgili de change.org'da imza kampanyası başlatıldı. Kampanya için, "Korumamız gereken yere neden bina dikiyoruz? Bu yanlış karardan dönülsün ve Yıldızkoy'u yapılaşmaya açacak olan imar planı iptal edilsin!" ifadeleri yer aldı.
"KORUMA KURULU, 2012 YILINDA KABUL ETTİ"
Konu ile ilgili Habertürk'e konuşan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ise imar planı değişikliğinin 2012 yılında kendilerinden önceki dönemde Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını söyledi.
Çetin açıklamasında şunları kaydetti: "Buradaki olay şu. 2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 100 bin ölçekli planlarda bu bölgeyi konut gelişim sahası olarak belirliyor. Öncesinde 2012 yılında yani bizden önceki dönemde Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafında bu plan onaylanmış. Buradaki mülkiyet sahipleri bu değişikliğin hayata geçmesi için bize başvurdu. Ancak biz daha önce emsal olan yüzde 40'ı 20'ye düşürdük. Günübirlik tesis alanlarındakini de yüzde 20'den yüzde 5'e düşürdük. Doğru planlama yapılması yönünde bir projeksiyon ortaya koyduk. Öte yandan biz bu plana ait yanlışlıkları düzelterek Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na itirazda bulunacağız. Bu bölge önemli bir koy ve lokasyon. Ancak 100 binlik planları bakanlık onayladı."
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