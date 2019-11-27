Hareketli şarkıları ile dikkat çeken Gökçe Kırgız, bu defa sözü ve müziği Murat Güneş’e ait slow bir şarkı seslendirerek yürekleri acıtmayı hedefliyor.

Kendi yaşadığı aşk acısını bu şarkı ile dile getirdiğini söyleyen Kırgız “Üzgünüm ağlatacağım” dedi.

Aranjesi Erhan Bayrak tarafından yapılan tekli için çekilen kapak fotoğrafı ise ayrı bir anlam taşıyor.

Kapak fotoğrafına özel bir anlam yükleyen Kırgız, aşkın kendisinin de tıpkı bu fotoğrafta olduğu gibi insana, bazen siyah beyazı yaşattığını bazen de hayata kattığı renkleri olduğunu vurguladı.

Gökçe Kırgız “Mızrak" single çalışması 27 Kasım Çarşamba günü itibari ile Dmc etiketi ile müzikseverlerle buluşuyor.