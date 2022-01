İLK KEZ EL ELE!

Geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda sevgilisi Emir Ersoy ile birlikte ilk kez el ele görüntülenen Gökçe Bahadır, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmamıştı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, "Her şey yolunda, çok mutluyuz. Birbirimizi tanıyoruz. Şu an her şey çok güzel gidiyor." demişti.