ÖZGE BORAK
Koronavirüs sebebiyle bir süredir evde önlem amaçlı karantinada olan oyuncu Özge Borak, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Avşa Adası'nda almıştı.
Bir süredir babasının yanında tatil yapan Borak, organik tarıma merak sarmıştı.
Bahçesine kavun eken Özge Borak, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Borak, fotoğrafına şu notu düşmüştü:
Hepimize güzel bir hafta olsun. Bir süre bağdır, bahçedir çok duyarsınız benden. Sebzeyi, meyveyi dalından kendin koparıp, yemek gibisi yok.
Hele ki kendi bahçenden olunca daha bir başka. Öyle dönümlerce bahçemiz yok, avuç içi kadar ama bize yetiyor. Rahmetli dedemden kalma iki ağacımız var; armut ve erik...
Yakında şeftali de olur, o daha fidan olmasına rağmen üstünde var birkaç tane. Bugün de kışın babamın saksılarda yetiştirdiği kavunları ektim bahçeye.
Öptüm seni kavun, tutmamazlık etmeyin haaa. Ne güzel şey toprakla uğraşmak, bayılırım. Yarın da biber, salatalık fidesi alıp, onları dikeriz. Bence yaparız; değil mi baba?
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