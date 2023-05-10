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Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çiftinden depremzedeler yararına

Geliri 'İhtiyaç Haritası' aracılığıyla depremzede kadınlar yararına bağışlanacak olan konserde sahne alan Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, gecenin anlamının kendileri için büyük olduğunu açıkladı

Giriş: 10.05.2023 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL
Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çiftinden depremzedeler yararına - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'ndeydi. Konserin tüm geliri 'İhtiyaç Haritası' aracılığıyla depremzede kadınlar yararına bağışlanacak.

"BİZİM İÇİN ANLAMI BÜYÜK"

Etkinlik öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden çift, buldukları her anı provayla geçirdiklerini anlattı. İkili, kadınlar için birlikte şarkılar söyleyecek olmanın anlamının kendileri için büyük olduğunu da dile getirdi.

Davete katılanlar arasında yer alan Selahattin Paşalı, Onur Bilge, İsmail Ege Şaşmaz, Mehmet Yılmaz Ak, Sera Kutlubey, Burak Yörük, Tuana Yılmaz, İpek Filiz Yazıcı Beydemir gibi birçok ünlü isim çifte destek verdi. Ünlü isimler Bahadır ile Ersoy'u bu özel performanslarında yalnız bırakmadı.

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