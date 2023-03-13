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Gökçe Bahadır: Çok hassas bir konu - Magazin haberleri

Gökçe Bahadır: Çok hassas bir konu

Muhabirler Gökçe Bahadır'a yaşanan deprem felaketlerinin ardından birçok tanınmış ismin 'Koruyucu aile' hakkında girişimde bulunmasını hatırlattı. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının, "Siz böyle bir şey düşünür müydünüz ve bu durum hakkındaki yorumunuz ne olurdu?" soruları üzerine, "Çok hassas bir konu, böyle ayaküstü konuşulmaması gerekecek kadar önemli bir durum... Konuşulan bir çocuğun hayatı... Ben deprem bölgesine ihtiyaçlar konusunda odaklanmış durumdayım" şeklinde açıklamada bulundu

Giriş: 13.03.2023 - 07:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2022'de müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile dünyâevine giren Gökçe Bahadır, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Spor kombini ve doğal haliyle objektiflere yansıyan Bahadır, "Makyajsız olmayı seviyorum, şanslıyım ki şu anki dizi projemde de bu böyle" dedi.

  • "ROLÜN BENİ ZORLAMASINI İSTİYORUM"

    Oyunculuk üzerine gazetecilerin sorularına cevap veren Gökçe Bahadır, "Yer alacağım projelerde rolün beni zorlamasını istiyorum. Beni zorlayarak bir adım öteye götürmesini ve o projenin bana bir şeyler katmasını önemli buluyorum. Rol anlamında, 'Daha farklı nasıl bir rolde oynayarak güzel bir deneyim kazanırım?' düşüncesindeyim hep" ifadelerini kullandı.

  • "ÇOK HASSAS BİR KONU"

    Ünlü oyuncuya, yaşanan deprem felaketlerinin ardından birçok tanınmış ismin 'Koruyucu aile' hakkında girişimde bulunması hatırlatıldı.

    Bahadır, basın mensuplarının, "Siz böyle bir şey düşünür müydünüz ve bu durum hakkındaki yorumunuz ne olurdu?" soruları üzerine, "Çok hassas bir konu, böyle ayaküstü konuşulmaması gerekecek kadar önemli bir durum... Konuşulan bir çocuğun hayatı... Ben deprem bölgesine ihtiyaçlar konusunda odaklanmış durumdayım. Orada hala birçok ihtiyaç söz konusu... Yardımların kesilmeden devam etmesi gerekiyor. Oradaki süreç kolay kolay bitmeyecek. Herkes gücünün yettiğince yardımlara devam etmeli. Kafamda güzel işler var bu anlamda" açıklamasında bulundu.

  • "ÇÖZÜM SU VE DÜDÜK DEĞİL"

    Gökçe Bahadır, gazetecilerin, "Deprem sonrası ne gibi önlemler aldınız?" sorusuna ise, "Tek gündemimiz bu malum ama çözüm su ve düdük değil. Böyle olmadığı düşüncesindeyim. Taşınmak istiyorsun; kiraların pahalılığıyla karşılaşıyorsun. Psikoloji desen herkes kötü durumda... Hepimizin keyfi kaçmış durumda. Umarım daha güzel şeyler konuşacağımız günler bizimle olur" şeklinde cevap verdi.

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