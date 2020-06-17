Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir mağazadan alışveriş yapan Bahadır, çıkışta hızlı adımlarla arabasına bindi.

Gökçe Bahadır, aracının camını açarak muhabirlere, "Arkadaşlar nasılsınız? Beni soracak olursanız ben iyiyim!" diyerek güldü ve yoluna devam etti.

"BU ARAÇ DA ARIZALANDI!"