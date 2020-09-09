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Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile ünlenen Gökçe Akyıldız, önceki gün Instagram hesabına oğlu Ömer Aslan ile şarkı söylerken çekilen bir videosunu ekledi.

Akyıldız'ın eğlenceli anne-oğul paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Mustafa Özyurt ile 2017 yılında nikah masasına oturan Gökçe Akyıldız, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşi ile verdiği aşk pozlarını kaldırmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun Özyurt ile boşanacağı öne sürülmüştü.