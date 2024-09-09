Yemekten sonra göğüste yanma fıtık habercisi olabilir!

Sindirim sistemimizin önemli bir organı olan mide, yemek borusunu takiben, karın içi organları ile göğüs kafesi içi organlarını birbirinden ayıran diyafram kasının hemen altında bulunuyor. Karın sol üst ve göbeğe yakın orta kısmına denk gelen bir iç organdır. İşte midenin yemek borusu ile birleştiği bu üst kısmının diyafram kasındaki bir açıklıktan göğüs kafesi içerisine doğru şişmesine mide fıtığı ya da tıptaki adıyla "hiatal herni" deniyor.

Yaş, obezite, kabızlık, sürekli ıkınma, kronik öksürük, sık sık kusma, ağır kaldırma, hamilelik gibi karın içi basıncının arttığı durumlar, genetik yapı, uzun süreli tütün kullanımı sonucu kasların zayıflamasıyla mide fıtığı meydana gelir.

En fazla görülen ve kalp kriziyle de karıştırılan göğüste yanma hissidir.

Paraözafagial mide fıtıtğı, yemek borusu ve mide normal yerinde ancak midenin bir kısmı (özellikle üst kısmı) yemek borusunun yanından yukarı doğru itilir. Bu sıkışan mide dokusunun kanlanmasının bozulmasına neden olur, bağırsak düğümlenmesine kadar giden tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Diğer tipe göre daha az görülür ancak hayati önem arz eder.

Sliding adı verilen kayan tip, en yaygın görülen tiptir. Mide ve yemek borusunun alt kısmı diyafram kasından göğüs içine kayar.

İki ana tipi ve bu iki ana tipin birlikte olduğu mikst tip vardır:

Özellikle yağlı yemek sonrası, ağırlık kaldırırken, eğilirken göğüs kafesi arkasında yanma ve ağrı hissi çok tipiktir ve kalp krizi ile karışabilir.

MİDE FITIĞI TANISI NASIL KONUYOR?

Endoskopi en sık tercih edilen yöntemdir ve bu yöntemle yemek borusu ve mide, ucu ışıklı bir hortum ile görüntülenir.

İlaçlı yemek borusu ve mide filmi, göğüs röntgeni, yemek borusuna gönderilen bir tel yardımı ile manometri denen bir ölçüm ile tanı konur.

MİDE FITIĞININ TEDAVİSİ AMELİYAT MI?

Özellikle küçük olan çoğu mide fıtığı hayat konforunu bozacak kadar belirti vermez ve ilaç tedavisi ile takip edilir. İlaç tedavisinde ana amaç göğüsteki yanmaya sebep olan reflünün tedavisi ve kontrol altına alınmasıdır.

Uzun süre tıbbi tedaviye yanıt vermeyen, yaşam konforunu bozan, büyük fıtığa sahip hastalarda cerrahiye ihtiyaç duyulur. Fıtık boğulması durumu, reflüye bağlı yemek borusunda hasarlanma da ameliyat endikasyonlarıdır. Hastanın yaşı, sistemik hastalıkları, cerrahiye uygunluğu, tanının tam olarak konulması mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ameliyat kapalı yöntem dediğimiz laparoskopik yöntem ile yapılır.