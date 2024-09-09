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        Haberler Sağlık Yemekten sonra göğüste yanma fıtık habercisi olabilir! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yemekten sonra göğüste yanma fıtık habercisi olabilir!

        Mide fıtığı, midenin göğüs kafesine doğru kayması sonucu ortaya çıkıyor. Belirtileri arasında göğüste yanma, hazımsızlık ve yutma güçlüğü bulunuyor. Obezite, yaş ve sürekli ıkınma gibi etkenlerle gelişebilen bu durum, küçük fıtıklarda ilaçla tedavi edilirken büyük fıtıklar cerrahi müdahale gerektiriyor. Genel Cerrahi, Meme, Tiroid ve Onkolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 16:42 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:45
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        Yemekten sonra göğüste yanma fıtık habercisi olabilir!
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        Sindirim sistemimizin önemli bir organı olan mide, yemek borusunu takiben, karın içi organları ile göğüs kafesi içi organlarını birbirinden ayıran diyafram kasının hemen altında bulunuyor. Karın sol üst ve göbeğe yakın orta kısmına denk gelen bir iç organdır. İşte midenin yemek borusu ile birleştiği bu üst kısmının diyafram kasındaki bir açıklıktan göğüs kafesi içerisine doğru şişmesine mide fıtığı ya da tıptaki adıyla "hiatal herni" deniyor.

        MİDE FITIĞI NEDEN OLUŞUR?

        Yaş, obezite, kabızlık, sürekli ıkınma, kronik öksürük, sık sık kusma, ağır kaldırma, hamilelik gibi karın içi basıncının arttığı durumlar, genetik yapı, uzun süreli tütün kullanımı sonucu kasların zayıflamasıyla mide fıtığı meydana gelir.

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        MİDE FITIĞININ BELİRTİLERİ

        En fazla görülen ve kalp kriziyle de karıştırılan göğüste yanma hissidir.

        - Özellikle yemeklerden sonra göğüste iman tahtası denilen göğüs ön kemiğinin hemen arkasında yanma hissi,

        - Yenilen gıdaların ve mide asidinin ağıza gelmesi,

        - Midede yanma, ekşime,

        - Yutma güçlüğü,

        - Ağızdan kötü koku gelmesi,

        - Hazımsızlık, şişkinlik,

        - Boğazda yanma, ses kısıklığı,

        - Geçmeyen kuru öksürük,

        - Geğirti, kusma,

        - Ağızda acımsı tat,

        - Mide fıtığının göğüs kafesi içerisinde akciğerlere baskı yapması nedeniyle nefes darlığı,

        - Mide içerisinde kanamaya sebep olan mide fıtıklarında, ağızdan kahve telvesi şeklinde kusma, siyah renk dışkılama.

        Özellikle yağlı yemek sonrası, ağırlık kaldırırken, eğilirken göğüs kafesi arkasında yanma ve ağrı hissi çok tipiktir ve kalp krizi ile karışabilir.

        MİDE FITIĞI KAÇ TİPTİR?

        İki ana tipi ve bu iki ana tipin birlikte olduğu mikst tip vardır:

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        Sliding adı verilen kayan tip, en yaygın görülen tiptir. Mide ve yemek borusunun alt kısmı diyafram kasından göğüs içine kayar.

        Paraözafagial mide fıtıtğı, yemek borusu ve mide normal yerinde ancak midenin bir kısmı (özellikle üst kısmı) yemek borusunun yanından yukarı doğru itilir. Bu sıkışan mide dokusunun kanlanmasının bozulmasına neden olur, bağırsak düğümlenmesine kadar giden tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Diğer tipe göre daha az görülür ancak hayati önem arz eder.

        MİDE FITIĞI TANISI NASIL KONUYOR?

        Endoskopi en sık tercih edilen yöntemdir ve bu yöntemle yemek borusu ve mide, ucu ışıklı bir hortum ile görüntülenir.

        İlaçlı yemek borusu ve mide filmi, göğüs röntgeni, yemek borusuna gönderilen bir tel yardımı ile manometri denen bir ölçüm ile tanı konur.

        MİDE FITIĞININ TEDAVİSİ AMELİYAT MI?

        Özellikle küçük olan çoğu mide fıtığı hayat konforunu bozacak kadar belirti vermez ve ilaç tedavisi ile takip edilir. İlaç tedavisinde ana amaç göğüsteki yanmaya sebep olan reflünün tedavisi ve kontrol altına alınmasıdır.

        Uzun süre tıbbi tedaviye yanıt vermeyen, yaşam konforunu bozan, büyük fıtığa sahip hastalarda cerrahiye ihtiyaç duyulur. Fıtık boğulması durumu, reflüye bağlı yemek borusunda hasarlanma da ameliyat endikasyonlarıdır. Hastanın yaşı, sistemik hastalıkları, cerrahiye uygunluğu, tanının tam olarak konulması mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ameliyat kapalı yöntem dediğimiz laparoskopik yöntem ile yapılır.

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        MİDE FITIĞI ŞİKAYETLERİ AZALTILABİLİR Mİ?

        Mide fıtığı tanısı konulanlar yaşam tarzı değişiklikleri ile mide fıtığı şikayetlerini büyük ölçüde azaltabilirler.

        -Obezitenin kontrolü,

        -Yemek sonrası ile uyku arasında en az 2 saat olmalı,

        -Asitli içeceklerden kaçınmak,

        -Karına baskı uygulayacak dar giysiler giymemek,

        -Porsiyonları küçültmek,

        -Yüksek yastıkla uyumak,

        -Yağda kızarmış yiyeceklerden uzak durmak,

        -Sigara tüketmemek,

        -Gece geç saatlerde yemek yememek.

        DEV MİDE FITIĞI PATLAR MI?

        Dev mide fıtığı midenin en az üçte birinin neredeyse yarısının göğüs boşluğu içine geçmesine denir.

        Dev mide fıtığının en önemli özelliği göğüs boşluğuna kaçan midenin bu bölümünde yaygın ülserlerin oluşmasıdır. Bu ülserler tedavi edilmezse zamanla kanarlar. Bazende delinirler, halk arasında buna mide fıtığı patlaması denir. Hayatı tehdit eden acil bir durumdur. Dev mide fıtığı aynı zamanda kalbe baskı yaparak kalpte ritm bozukluğuna ve çarpıntıya sebebiyet verirler. Akciğerlere baskı yaparak ta nefes darlığına neden olurlar. Dev mide fıtığının tedavisi kesinlikle cerrahidir. İlaçla tedavi fıtığı küçültmez. Ameliyat kapalı cerrahi yöntemle yapılır. Ameliyat sonrası hastalar normal şekilde hayatlarına devam ederler. Ameliyat sonrası ilk üç ay beslenme ve önerilere uymak önem arz eder.

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