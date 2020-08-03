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Godzilla filmi oyuncuları kimler? Godzilla filmi konusu ne?

Godzilla, yönetmenliğini Gareth Edwards'ın yaptığı 2014 yapımı bilimkurgu filmi. İlki 1954'te çıkmış olan Godzilla serisinin yeni çekim filmidir. Godzilla serisinin en iyi ve grafik açısından düzeltilmişidir. Peki Godzilla filmi oyuncuları kimler? Godzilla filmi konusu ne?

03.08.2020 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
Godzilla

1999'da Japonya'da bir nükleer santralde bir sorun çıkar. Reaktör çöker. Sandra Brody ve birkaç bilim adamı içinde olduğu reaktör araştırması sırasında ölür. 15 yıl sonra 2014 senesinde Ford Brody ailesini kurmuştur, teğmendir. 5 yaşında Sam adında bir oğlu vardır. Eşinin adı ise Elle'dir. Babası (eski bilim adamı) karısının ölümünden kendini sorumlu tutar.

Bu yüzden kapalı bölgeye gider, sonra yakalanır. Ford babasını ikna edemez ve birlikte giderler, yakalanırlar, sonra daha gizli bir proje öğrenirler. Bunlar 'MUTO'lardır. Erkek bir Muto, projedeki bilim adamları tarafından saklanılmaktadır. Mutolar büyük belalar açar, erkek Muto kanatlıdır. Daha sonra dişi Muto da ortaya çıkar, dişi Muto kanatlı değildir. Bilim adamları Mutolardan kurtulmak için Mutolarla Godzilla'yı karşılaştırırlar. Godzilla zorlanır ve en sonunda Godzilla devrilir ama Mutoları yeryüzünden silmiştir. Kalkar ve kükrer, tekrar okyanusun derinliklerine gider. Şehri Godzilla kurtarmıştır.

GODZİLLA OYUNCULARI KİMLER?

Filmde Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn ve Bryan Cranston oynamaktadır.

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